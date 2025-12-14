На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сиднее задержали третьего подозреваемого в стрельбе на пляже

9News: после стрельбы на пляже в Сиднее задержали третьего подозреваемого
Третий человек задержан после стрельбы на пляже в Сиднее. Об этом сообщило местное издание 9News.

В публикации говорится, что задержанный является одним из предполагаемых стрелков. По словам репортера, мужчина добровольно сдался властям.

Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мел Лэньон сообщил в ходе пресс-конференции, что в результате стрельбы не выжили десять человек. При этом один из них является стрелком. По предварительным данным, 11 человек получили ранения. Второй стрелок находится в больнице в критическом состоянии.

Он добавил, что полиция оцепила территорию и начала изучать предметы, найденные в зоне стрельбы.

До этого Telegram-канал SHOT писал, стрельбу устроили двое неизвестных. Один из них был ликвидирован, второй получил ранение и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По информации журналистов, в результате ЧП не удалось спасти 10 человек, среди них были дети. Еще 60 человек пострадали.

Стрельба произошла во время празднования начала Хануки. По этому поводу на пляже собрались несколько тысяч представителей еврейской общины, отмечается в материале.

Правоохранительные органы Австралии на странице в социальной сети X сообщили, что местным жителям временно необходимо укрыться в безопасном месте.

Ранее в Норвегии произошла стрельба в торговом центре.

Стрельба на пляже в Сиднее
