Самолет экстренно сел из-за пассажира, который хотел сидеть рядом с девушкой

Вылетевший из японского города Нарита самолет экстренно приземлился из-за пассажира, устроившего спор с бортпроводницами. Видео инцидента опубликовала The Daily Mail.

Газета уточняет, что зачинщик конфликта вел себя агрессивно уже во время посадки на вечерний рейс Spring Airlines IJ005 1 декабря. Мужчина хотел поменяться с другим пассажиром, чтобы сидеть рядом со своей девушкой.

Бортпроводницы объяснили ему, что он должен оставаться на месте в течение всего трехчасового перелета. Очевидцы рассказали, что спор между мужчиной и членами экипажа продолжался почти два часа после взлета. В конце концов пилот проинформировал о конфликте японские власти, экстренно развернул лайнер и потратил еще два часа на возвращение в аэропорт вылета.

В ноябре эмоциональный срыв пассажирки стал причиной почти двухчасовой задержки рейса авиакомпании HK Express из вьетнамского Дананга в Гонконг. Конфликт, по словам свидетелей, начался еще в терминале воздушной гавани. Пассажирка устроила скандал спутнику, обвиняя его в «неподобающем поведении» и интересе к другим женщинам. А мужчина упрекал ее в неверности.

На кадрах, сделанных очевидцами внутри самолета, видно, как женщина в состоянии истерики хватает за руку стюардессу, кричит и плачет. В результате ее действия сочли неадекватными и угрожающими безопасности полета. Экипаж высадил пассажирку из самолета.

Ранее борт с россиянами сел в «голой степи» Казахстана.