Ограничения на полеты ввели в двух аэропортах Москвы

Временные ограничения на полеты ввели в Жуковском и Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух аэропортах Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентство воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в Telegram.

«Аэропорты Домодедово и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил он.

Представитель ведомства добавил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения в Жуковском и Домодедово уже вводились утром 14 декабря. Спустя полчаса они были сняты.

В тот же день ограничения были введены и в аэропортах Пскова, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

Международный аэропорт «Жуковский» расположен на экспериментальном аэродроме Раменское в Московской области. Аэропорт Домодедово находится на границе городского округа Домодедово и Раменского района. В последнее время в районах расположения аэрогаваней ограничения вводятся в связи с атаками беспилотников.

Ранее в Шереметьево ввели план «Ковер».