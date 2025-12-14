На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ограничения на полеты ввели в двух аэропортах Москвы

Временные ограничения на полеты ввели в Жуковском и Домодедово
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух аэропортах Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентство воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в Telegram.

«Аэропорты Домодедово и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил он.

Представитель ведомства добавил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения в Жуковском и Домодедово уже вводились утром 14 декабря. Спустя полчаса они были сняты.

В тот же день ограничения были введены и в аэропортах Пскова, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

Международный аэропорт «Жуковский» расположен на экспериментальном аэродроме Раменское в Московской области. Аэропорт Домодедово находится на границе городского округа Домодедово и Раменского района. В последнее время в районах расположения аэрогаваней ограничения вводятся в связи с атаками беспилотников.

Ранее в Шереметьево ввели план «Ковер».

