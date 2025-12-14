Ограничения на полеты ввели в двух аэропортах Москвы

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух аэропортах Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентство воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в Telegram.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил он.
Представитель ведомства добавил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения в Жуковском и Домодедово уже вводились утром 14 декабря. Спустя полчаса они были сняты.
В тот же день ограничения были введены и в аэропортах Пскова, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.
Международный аэропорт «Жуковский» расположен на экспериментальном аэродроме Раменское в Московской области. Аэропорт Домодедово находится на границе городского округа Домодедово и Раменского района. В последнее время в районах расположения аэрогаваней ограничения вводятся в связи с атаками беспилотников.
Ранее в Шереметьево ввели план «Ковер».