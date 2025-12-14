Полиция в Сиднее назвала число погибших в результате стрельбы

9News: во время стрельбы на пляже в Сиднее погибли десять человек, 11 пострадали

Десять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее, 11 пострадали, в том числе двое полицейских. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс, передает 9News.

«Подтверждена гибель десяти человек, в том числе мужчины, предположительно являвшегося одним из стрелков», — говорится в сообщении.

По словам представителя полиции, порядка 11 человек получили ранения. Второй стрелок находится в критическом состоянии в больнице. На данный момент сотрудники изучают ряд подозрительных предметов, обнаруженных в этом районе. Специалисты проводят их изучение и оцепили территорию.

Полицейские подчеркнули, что расследование инцидента продолжается при совместной работе экстренных служб.

До этого задержали третьего подозреваемого в стрельбе на пляже.

Telegram-канал SHOT писал, что стрельбу устроили двое неизвестных. Один из них был ликвидирован, второй получил ранение и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Стрельба произошла во время празднования начала Хануки. По этому поводу на пляже собрались несколько тысяч представителей еврейской общины, отмечается в материале.

