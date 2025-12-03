С третьей попытки: на Украине лишили защиты русский язык

Верховная рада Украины исключила русский язык из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Решение принято с третьей попытки: впервые законопроект вносили еще в 2024 году, но отозвали, а затем его вновь сняли с рассмотрения парламента в октябре 2025-го. Статус русского языка на Украине остается одной из тем переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом Владимир Зеленский отказывается признавать его государственным, называя подобные требования «ультиматумом».

Верховная рада Украины приняла закон, лишающий русский язык защиты в рамках Европейской хартии региональных языков, сообщил народный депутат Владимир Вятрович в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Русский язык больше не защищен на Украине Европейской хартией языков. Только что Верховная Рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки», — написал он.

Также из перечня защищенных исключен молдавский язык: как пояснило агентство «Интерфакс — Украина», это связано с признанием государственным в Молдавии румынского языка.

При этом действие документа сохранено для всех ранее включенных в него языков, а также распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский языки и идиш.

В пояснительной записке к принятому законопроекту отмечается, что исключение русского языка из перечня защищенных не нарушает обязательств Украины и соответствует положениям хартии, так как охрана региональных языков не должна вредить официальным языкам и необходимости их изучения.

Депутат Рады Максим Бужанский в беседе со «Страной.ua» заявил, что принятый закон «ни на чем не отразится», так как украинские власти «и так не оказывают никакой помощи ни одному из языков». При этом он подчеркнул, что русский язык все еще защищен 10-й статьей конституции Украины: она закрепляет украинский язык в качестве государственного, однако содержит положение, по которому в стране «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств».

Украинский парламент должен был рассмотреть законопроект об исключении русского из числа языков, защищенных Европейской хартией, еще в октябре , однако тогда его сняли с повестки Рады. Как утверждал Вятрович, это произошло «якобы из-за давления неназванных российских лоббистов в Совете Европы».

Информацию о том, что проект сняли с рассмотрения по просьбе Евросовета, подтвердил и украинский депутат Никита Потураев. Он напомнил, что подобное уже происходило. « Первый раз правительство уже подавало и вынуждено было отозвать этот документ в 2024 году — под тем же давлением из Брюсселя и Страсбурга», — заявлял депутат.

Пункт переговоров

Статус русского языка последние месяцы обсуждается в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. В августе газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщила, что президент РФ Владимир Путин поднял этот вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампе на Аляске.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что русский язык не получит статус государственного.

«У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров», — сказал он.

При этом 19 ноября газета Financial Times сообщила, что мирный план, разрабатываемый в рамках консультаций США и России, включает в себя требование признать русский язык официальным государственным языком на Украине .

По данным издания, этот пункт включен в документ, переданный спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом секретарю СНБО Украины Рустему Умерову в Майами.

Русский язык на Украине

В ноябре руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка на Украине Сергей Сиротенко заявил, что жители Киева стали более толерантны к русскому языку и начали чаще на нем разговаривать.

«Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке», — сказал Сиротенко.

По его словам, такая ситуация вызывает «беспокойство».

Глава Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец также отмечала, что школьники на Украине все чаще выбирают русский для общения на переменах

«Сорок процентов учеников общаются во время перемен с одноклассниками на русском. Наблюдается снижение языковой самоидентификации - доля учеников, которые считают украинский язык родным, снизилась за последний год с 71 до 64 процентов», — говорила она Бабинец.

А по данным замминистра образования Украины Анастасии Коноваловой, украинский язык в быту используют 49% подростков (в 2023 году — 55%). При этом 33% из них объясняют переход на русский привычкой, 20% — языком общения в семье. Еще 13% отмечают отсутствие украиноязычной среды вне школы, 12% — недостаточное владение языком. Около 9% подростков считают, что к украинскому в их окружении относятся предвзято.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который закрепил его исключительный статус и резко сузил возможности использования русского в публичной, образовательной, культурной и служебной сферах. Украинский стал обязательным для госслужащих, работников сферы услуг, медиков, педагогов, СМИ, киноиндустрии и издательств.

В июле 2025 года уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская предложила исключить из конституции норму об особом статусе русского. По ее словам, в текущей ситуации необходимо последовательно формировать «единое украиноязычное пространство».