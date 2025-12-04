Исключение русского языка из перечня, подлежащих защите на Украине, показывает, что Киев не хочет решать возникший конфликт в стране. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она назвала «полным безумием» то, что творится на Украине с русским языком.

«Конечно, подобные шаги свидетельствуют об отсутствии в Киеве настроя на мирное урегулирование, ведь одним из его условий должна быть отмена дискриминации по отношению к русскому языку, к русскоязычным гражданам, уважение прав всех проживающих на Украине национальностей», — отметила она.

3 декабря Верховная рада Украины лишила русский язык защиты на территории страны. Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В конце октября сообщалось, что в контексте потенциальных мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки, предоставив русскому языку официальный статус и отменив закон, запрещающий деятельность Украинской православной церкви. По мнению журналистов, на это может указывать отзыв законопроекта, который лишил бы русский язык защиты Европейской хартии региональных и миноритарных языков.

Ранее латвийское гостелерадио LSM прекратит вещание на русском языке.