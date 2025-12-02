На Украине трехлетнюю девочку затравили за то, что она говорит по-русски

В Киевской области трехлетнюю девочку-беженку из прифронтового района Украины, затравили в детском саду из-за того, что она говорит по-русски. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

Как выяснили журналисты, травлю начала мама другого ребенка. Женщина, будучи преподавателем английского языка, якобы заявила при других детях, что не понимает речь девочки. И потребовала от воспитателей и руководства учреждения заставить ребенка говорить по-украински.

В соцсетях это поведение вызвало широкий резонанс Некоторые пользователи даже называли женщину врагом государства.

В то же время, языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, комментируя ситуацию, сказала, что «детский сад, так же как и школа, — это место, где ребенок должен расти украинцем».

А депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что обратится в полицию для проверки языкового омбудсмена на предмет нарушения закона о равноправии граждан. Нардеп говорит на русском языке, выступая против дискриминации русскоязычного населения Украины.

Ранее депутат Миронов обвинил Минпросвещения в издевательстве над русской девочкой из Казахстана.