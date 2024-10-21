Экс-ведущего Top Gear Джереми Кларксона госпитализировали

Британского телеведущего Джереми Кларксона, известного по автомобильным шоу Top Gear и Grand Tour, госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом он сам написал в колонке для The Sunday Times.

64-летний телеведущий рассказал, что у него были симптомы «сдавленности» в груди и «покалывания» в левой руке после возвращения из отпуска. Его госпитализировали на скорой в больницу имени Джона Рэдклиффа в Оксфорде. Врачи установили Кларксону стент для сосудов — конструкцию, открывающую закупоренную или суженную артерию для улучшения кровоснабжения сердца. На следующий день его выписали из больницы.

В декабре прошлого года Джереми Кларксон сообщил, что более не будет вести автомобильные шоу. Он отметил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в 2024 году не будет вести Grand Tour и пообещал выпускать больше контента со своей фермы.

В мае 2024 года Кларксон был признан самым сексуальным мужчиной Великобритании.

Ранее корпорация «Би-Би-Си» закрыла автомобильное шоу Top Gear — о его истории подробно писала «Газета.Ru».