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Джереми Кларксон предложил назначить премьером Британии Путина

Джереми Кларксон назвал Стармера имбецилом и предложил заменить его Путиным
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Planet Photos/Global Look Press

Британский телеведущий Джереми Кларксон раскритиковал действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что предпочёл бы видеть на его месте любого мирового лидера — включая Владимира Путина. Об этом он написал в авторской колонке для The Sunday Times.

Кларксон, известный скандальными высказываниями, назвал Стармера «имбецилом» и допустил, что российский президент справился бы с ролью главы правительства лучше.

«Я бы поприветствовал с распростёртыми объятиями Трампа, Мелони или даже Путина. Любой из них был бы предпочтительнее нынешнего руководства», — отметил телеведущий.

17 февраля Стармер подтвердил возможность отправки британских миротворческих сил на Украину, если будет достигнута договоренность о прекращении конфликта с Россией. Также премьер-министр Великобритании намерен в ближайшие дни встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения гарантий безопасности Украине со стороны Вашингтона.

Ранее британец позвонил на радио и призвал Россию вторгнуться в Королевство.

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