В Киеве зрители остались без света на концерте Макса Барских

В Киеве свет погас на концерте исполнителя Макса Барских

В Киеве зрители остались без света во время концерта Макса Барских. Об этом сообщило издание «Политика страны».

Свет погас на выступлении артиста во Дворце спорта.

Как заявил 9 декабря директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, Украина исчерпала возможности для восстановления энергообъектов после ракетных ударов, запасов оборудования хватит лишь на 2-3 обстрела. По состоянию на 9 декабря 70% Киева оставалось без света.

В ночь на 13 декабря в результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы оказалась без электроснабжения, тепла и воды, городской транспорт полностью остановлен, а больницы переведены на автономное питание.

В ноябре украинский экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что всей стране грозит тотальный блэкаут.

Ранее сообщалось, что на Украине заблокируют российских музыкантов.