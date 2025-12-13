На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов вручил звезду Героя России оператору FPV-дрона с позывным «Филин»

Белоусов вручил звезду Героя России уничтожившему пять танков оператору FPV-дрона
true
true
true

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» оператору FPV-дрона Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным «Филин». Об этом рассказала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Белоусов отметил высокие показатели боевой работы военного в ходе применения им дронов в зоне спецоперации.

«Я президенту рассказал про пять танков, про 169 автомобилей... Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет», — добавил Белоусов.

11 декабря министр обороны поздравил командование и личный состав 153-го танкового полка со взятием населенного пункта Куриловка в Харьковской области.

Белоусов подчеркнул, что сегодня российские войска успешно решают задачи на Богуславском направлении, а также отражают атаки украинских войск. По словам министра, действия полка позволяют обеспечить продвижение всей группировки войск.

Ранее Путин в Кремле провел церемонию вручения Героям России медалей «Золотая Звезда».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами