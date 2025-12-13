Белоусов вручил звезду Героя России оператору FPV-дрона с позывным «Филин»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» оператору FPV-дрона Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным «Филин». Об этом рассказала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Белоусов отметил высокие показатели боевой работы военного в ходе применения им дронов в зоне спецоперации.

«Я президенту рассказал про пять танков, про 169 автомобилей... Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет», — добавил Белоусов.

11 декабря министр обороны поздравил командование и личный состав 153-го танкового полка со взятием населенного пункта Куриловка в Харьковской области.

Белоусов подчеркнул, что сегодня российские войска успешно решают задачи на Богуславском направлении, а также отражают атаки украинских войск. По словам министра, действия полка позволяют обеспечить продвижение всей группировки войск.

Ранее Путин в Кремле провел церемонию вручения Героям России медалей «Золотая Звезда».