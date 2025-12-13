Коростелев о 52-м месте на Кубке мира: я не спринтер

Лыжник Коростелев: я не спринтер, отстаю на три-четыре секунды от лучших в РФ

Российский лыжник Савелий Коростелев после спринта на этапе Кубка мира, где он занял 52-е место, заявил, что не является спринтером, передает Dagbladet..

«На последнем километре напрягся. Я не спринтер, и обычно отстаю на три-четыре секунды от лучших в России в спринте», — сказал Коростелев.

Коростелев на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе в спринте показал результат 2.28,15, заняв в квалификации 52-е место. Спортсмену не удалось попасть в топ-30, чтобы пробиться в четвертьфинал соревнований. Он проиграл лидеру 8,32 секунды.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

