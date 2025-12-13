На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия установила исторический рекорд по золотым медалям на чемпионате мира по боксу

Сборная России завоевала семь золотых медалей на чемпионате мира по боксу
Федерация бокса России

Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира по боксу, который прошел в Дубае под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

Это стало новым рекордом в истории бокса: ранее такого количества золотых медалей не смогла завоевать ни одна национальная сборная за 51 год существования чемпионатов мира. Сборная России выступала под своим флагом и гимном.

Победы одержали Всеволод Шумков (в категории до 60 кг), Илья Попов (до 63 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 81 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Также российские спортсмены завоевали пять серебряных медалей — постарались Эдмонд Худоян (в категории до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг) Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг).

Бронза досталась Андрею Пегливаняну (в категории до 57 кг).

Ранее российский боксер стал претендентом на бой с Александром Усиком.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
