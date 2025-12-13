На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе предрекли скорое освобождение Одессы российскими военными

SC: в Европе предсказали скорое освобождение Одессы российской армией
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

На фоне участившихся заявлений о гипотетическом нападении Москвы на Европу, ряд аналитиков прогнозируют скорое освобождение Одессы российскими войсками. Об этом написал британский журналист Мартин Джей в своей статье для Strategic Culture.

«Как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы» – пишет Джей.

Журналист объясняет нынешний упадок западной риторики успехами России на передовой, колебаниями Трампа в вопросах поставок вооружения на Украину, разработкой быстрого плана мирного урегулирования, а также разногласиями по теме использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Киева.

До этого военный эксперт Борис Джерелиевский высказал мнение, что Россия освободит ряд украинских территорий, таких как Одесса, Херсон и Николаев. При этом, по его словам, приоритетной задачей является завершение освобождения Запорожской области.

Ранее ночные удары ВС России по Одессе назвали беспрецедентными по масштабам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами