На фоне участившихся заявлений о гипотетическом нападении Москвы на Европу, ряд аналитиков прогнозируют скорое освобождение Одессы российскими войсками. Об этом написал британский журналист Мартин Джей в своей статье для Strategic Culture.

«Как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы» – пишет Джей.

Журналист объясняет нынешний упадок западной риторики успехами России на передовой, колебаниями Трампа в вопросах поставок вооружения на Украину, разработкой быстрого плана мирного урегулирования, а также разногласиями по теме использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Киева.

До этого военный эксперт Борис Джерелиевский высказал мнение, что Россия освободит ряд украинских территорий, таких как Одесса, Херсон и Николаев. При этом, по его словам, приоритетной задачей является завершение освобождения Запорожской области.

Ранее ночные удары ВС России по Одессе назвали беспрецедентными по масштабам.