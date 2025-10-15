Самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой

Самолет Boeing C-32, на котором находился министр войны США Пит Хегсет совершил экстренную посадку в Великобритании из-за технической неполадки. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

«Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все находившиеся на борту, включая министра Хегсета, в безопасности», — рассказал Парнелл.

Он уточнил, что причиной происшествия стала трещина на лобовом стекле самолета.

По данным портала Flightradar, борт Хегсета вылетел из Бельгии, где проходил саммит министров обороны стран НАТО, однако над Атлантикой был вынужден развернуться и сесть на британской территории.

15 октября Хегсет, выступая на саммите НАТО, призывал партнеров по альянсу «перейти от слов к делу» и увеличить закупки оружия для Украины.

Ранее в России заявили, что НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне.