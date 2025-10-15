На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой

Самолет шефа Пентагона экстренно сел из-за трещины в лобовом стекле
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Самолет Boeing C-32, на котором находился министр войны США Пит Хегсет совершил экстренную посадку в Великобритании из-за технической неполадки. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

«Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все находившиеся на борту, включая министра Хегсета, в безопасности», — рассказал Парнелл.

Он уточнил, что причиной происшествия стала трещина на лобовом стекле самолета.

По данным портала Flightradar, борт Хегсета вылетел из Бельгии, где проходил саммит министров обороны стран НАТО, однако над Атлантикой был вынужден развернуться и сесть на британской территории.

15 октября Хегсет, выступая на саммите НАТО, призывал партнеров по альянсу «перейти от слов к делу» и увеличить закупки оружия для Украины.

Ранее в России заявили, что НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне.

