Силовики начали выпускать гостей вечеринки moloko plus из бара

«Осторожно, новости»: правохранители проверили сумки и телефоны у гостей юбилея moloko plus
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Силовики начали выпускать гостей вечеринки контркультурного альманаха moloko plus из бара после рейда. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Журналисты «Осторожно Media», присутствовавшие в баре «Невротик», утверждают, что правоохранители большую часть посетителей заставили лечь на пол. Сотрудники полиции якобы проверяли у пришедших в бар сумки и содержимое телефонов, продолжают очевидцы.

Сообщается, что с участниками коллектива самого альманаха связи пока нет.

Альманах moloko plus выходит с 2015 года, в баре издание праздновало 10-летие. В нем поднимаются темы терроризма, наркотиков, сексуальных свобод, территориальных конфликтов, революционных преобразований и прочее.

В 2024 году Московский музей современного искусства «Гараж» убрал с прилавков книги независимого издательства directio libera и альманахи moloko plus из-за угроз от посетителей. Книги убрали в магазинах «Гаража» в Доме Наркомфина и парке Горького.

Ранее организаторов концерта Fortuna 812 обвинили в продаже спиртного подросткам.

