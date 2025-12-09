На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о разбившемся в Ивановской области самолете

Mash: упавший в Ивановской области самолет — военно-транспортный Ан-22
close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Упавший в районе Уводьского водохранилища (Ивановская область) самолет — военно-транспортный Ан-22, экипаж при падении до последнего уводил судно от населенных пунктов в безлюдное место. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В результате падения погибли все находившиеся на борту — пять членов экипажа и двое пассажиров. Сообщается, что на место происшествия уже вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Отмечается, что Ан-22 «Антей» был последним функционирующим бортом подобного типа в российских войсках, их активно применяли с 1969-го года. Официальных комментариев от властей на момент публикации не появлялось.

Тем временем Life.ru со ссылкой на SHOT сообщает, что разбившийся самолет выполнял облет после ремонтного обслуживания. Авторы публикации добавили, что его фрагменты обнаружили на земле и воде — судно разрушилось на части.

О том, что в Ивановской области разбился самолет, стало известно утром 9 декабря.

Ранее в США разбился истребитель F-16.

