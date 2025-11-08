На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане потерпевший крушение вертолет упал на базу отдыха

РИА Новости: потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж
В республике Дагестан вертолет, потерпевший крушение, упал на коттедж на территории базы отдыха. Об этом рассказал глава поселка Ачи-Су Карабудахкентского района республики Магомед-Расул Абдулсаламов в беседе с РИА Новости.

«Крушение произошло на федеральных землях, рядом с берегом. Вертолет упал на коттедж на первой береговой линии. Это нежилое помещение на территории базы отдыха», – сказал он.

По последним данным, в результате произошедшего не удалось спасти пять человек.

7 ноября в Дагестане потерпел крушение частный вертолет, следовавший по маршруту КизлярИзбербаш. По предварительным данным, в нем летели работники Кизлярского электромеханического завода. По данным СМИ, вероятной причиной крушения могла стать техническая неисправность. Следствие склоняется к версии о возгорании двигателя во время полета как основной причине произошедшего. Детали инцидента — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидец рассказал о моменте падения вертолета в Дагестане.

