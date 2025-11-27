На Аляске произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Аляске. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

В организации уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в 17:11 по времени UTC (20:11 мск) в 12 километрах к северо-западу от населенного пункта Суситна. Очаг залегал на глубине 69,4 км.

Угрозы цунами нет. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

25 ноября в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук сообщили о землетрясении магнитудой 5,2. Оно произошло в 16:47 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 30,1 километра в акватории Авачинского залива, примерно в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского.

До этого в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии заявили, что в высоту пепел поднялся на 2 тысячи метров над кратером.

Ранее стали известны последствия землетрясения в столице Бангладеш.