В Архангельской области произошло столкновение поезда с автомобилем

На железнодорожном переезде в Архангельской области поезд столкнулся с автомобилем. О пострадавших не сообщается, следует из сообщения пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«На железнодорожном переезде станции Глазаниха водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом», — говорится в посте.

Отмечается, что машинист состава применил экстренное торможение, однако избежать столкновения все же не удалось. На движение поездов авария не повлияла, уточнили в ведомстве. Архангельская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

В конце ноября текущего года на Ямале поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде. Инцидент произошел на перегоне Новый Уренгой-Ягельная. По предварительной информации, автомобиль марки Mitsubishi выехал на рельсы, где его сбил состав. В результате столкновения никто не пострадал, схода подвижного состава не произошло.

Ранее в Китае поезд сбил 11 строителей.