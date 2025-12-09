На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать инсценировала похищение дочери-инвалида, чтобы та научилась не доверять людям

Shutterstock

Женщина из американского штата Канзас стала фигуранткой судебных разбирательств после попытки преподать 22-летней дочери-инвалиду урок. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, девушка является фанаткой певца Люка Брайана. Также у нее наблюдаются проблемы с развитием и эпилепсия. По словам отца, «у нее ум примерно как у 11-летней».

В какой-то момент неизвестные представились артистом и стали переписываться с ней. Родители забирали у дочери технику и всячески препятствовали общению, но она все равно находила способы связаться с «кумиром».

Позже родители предположили, что «исполнитель» хочет ее похитить. Чтобы дочь больше не доверяла незнакомцам, мать без ведома отца спланировала похищение.

Знакомые женщины в лыжных масках ворвались в дом и похитили инвалида. Они отвезли девушку в поле, привязали к дереву и требовали деньги. В процессе пленница пыталась сбежать, но ее поймали. Мать девушки все это время наблюдала, так как должна была вскоре выбежать и спасти ее.

Позже дочь все же сбежала и позвонила в экстренные службы. Матери предъявили обвинения в похищении человека. Ее сообщников также арестовали. Вскоре родительница предстанет перед судом.

Ранее в Британии два мигранта похитили девушку и изнасиловали.

