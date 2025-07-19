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Москвич получил 13 штрафов за день за нацистскую символику в соцсети

РИА Новости: суд оштрафовал москвича 13 раз за нацистские символы в соцсети
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Москве оштрафовал жителя столицы 13 раз за один день за публичную демонстрацию нацистской символики в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, мужчина размещал на личной странице материалы с запрещенной символикой, доступные неограниченному кругу лиц. По каждому из 13 административных протоколов ему назначили штраф в тысячу рублей.

В суде фигурант полностью признал вину, пояснив, что разместил символы давно и уже удалил их.

В начале июля Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал другого местного жителя на 2 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики в отделе полиции. Инцидент произошел в дежурной части ОМВД по Бескудниковскому району. Суд установил, что обвиняемый публично демонстрировал запрещенную законом символику.

До этого в Челябинской области двое 16-летних студентов колледжа попали в поле зрения транспортной полиции после того, как пришли на вокзал станции Карталы с символикой, напоминающей нацистскую.

Ранее россиянина оштрафовали за нацистское приветствие.

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