Суд наказал тюремного повара за демонстрацию татуировки с надписью из концлагеря

В Архангельской области повара оштрафовали за татуировку с лозунгом Бухенвальда
Martin Schutt/Global Look Press

В Архангельской области суд оштрафовал повара исправительной колонии за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, в конце июля Плесецкий районный суд рассматривал дело Николая С., отбывающего наказание и работающего поваром в ИК-21. Согласно материалам дела, на его спине была татуировка с надписью «Jedem das seine» («Каждому свое») — лозунг, размещенный на воротах концлагеря «Бухенвальд». Суд квалифицировал ее как нацистскую символику.

Обвиняемый с протоколом не согласился, заявив, что осмотр тела у него не проводили, а татуировку он публично не демонстрировал. Кроме того, мужчина утверждал, что подобная надпись не значится в перечне запрещенной символики. Тем не менее суд пришел к выводу, что она относится к категории нацистской атрибутики, и назначил штраф в размере 1 тыс. рублей.

До этого в Анапе мужчина обратился в полицию из-за того, что заметил у бассейна одного из местных отелей отдыхающего с татуировками, изображающими запрещенную символику.

Ранее в России учительницу обвинили в пропаганде нацистской символики.

