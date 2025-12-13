Назван срок, когда станут известны причины пожара в ЖК в Гонконге

Итоги расследования причин пожара в ЖК в Гонконге сообщат через девять месяцев

Результаты расследования причин крупного пожара в жилом комплексе (ЖК) в Гонконге сообщат через девять месяцев. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Уточняется, что независимый комитет под председательством судьи Дэвида Лок, «официально приступит к работе в конце декабря и завершит свою работу в течение девяти месяцев». Также отмечается, что могут быть опубликованы промежуточные результаты расследования.

Инцидент произошел 26 ноября. В жилом комплексе района Тай По, где проживали около четырех тысяч человек, вспыхнул масштабный пожар. Предположительно, причиной происшествия стали охваченные огнем стройматериалы. Всего пострадали более 200 человек, 146 из них спасти не удалось.

Позднее сообщалось, что еще в 2024 году местные жители жаловались властям на строительную сетку, которой были покрыты бамбуковые леса во время ремонта ЖК. Они опасались, что падающие на нее предметы могли спровоцировать пожар.

Ранее власти Гонконга предоставили временное жилье для лишившихся квартир в сгоревшем комплексе.