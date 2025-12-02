Жители сгоревшего ЖК в Гонконге еще год назад предчувствовали катастрофу

Жители сгоревшего в Гонконге ЖК не раз жаловались на небезопасные материалы

Материалы, которые охватил огонь во время недавнего пожара в Гонконге, вызывали вопросы задолго до трагедии. Об этом сообщает The Straits Times.

В 2024 году во время ремонтных работ здания были обтянуты зеленой строительной сеткой, чтобы покрыть бамбуковые леса. Местные жители выражали опасения, так как падающие на нее предметы могли спровоцировать пожар.

После проверки профильными органами выяснилось, что сетка соответствовала всем нормам. Однако в прошлый четверг полиция Гонконга заявила, что эти и другие материалы не отвечали требованиям безопасности.

По словам представителей министерства труда Гонконга, в июле 2024 года они провели 16 проверок комплекса. В ноябре 2025 года местные жители жаловались на «проблемы, связанные с лесами».

За все это время подрядчику направили несколько письменных предупреждений, чтобы он принял соответствующие меры безопасности. Последнее письмо такого характера пришло после проверки, проведенной 20 ноября.

Инцидент произошел 26 ноября. В жилом комплексе района Тай По, где проживали около четырех тысяч человек, произошел масштабный пожар. Предположительно, причиной стали охваченные огнем стройматериалы. Всего пострадали более 200 человек, 146 из них спасти не удалось.

