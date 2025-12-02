На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Гонконга предоставили временное жилье для лишившихся квартир в сгоревшем комплексе

Свыше 2 тыс. жителей сгоревшего в Гонконге дома получили временное жилье
Tyrone Siu/Reuters

Более двух тысяч жителей сгоревшего в Гонконге жилого комплекса Wang Fuk Court получили временное жилье. Об этом сообщает администрация специального административного района Сянган (Гонконг).

В молодежных общежитиях и лагерях, а также гостиницах были размещены 945 человек. Еще 1470 жителей переехали во временное жилье, которое было представлено Бюро по жилищному строительству или подразделениями Гонконгского жилищного общества.

Кроме того, жители сгоревшего комплекса продолжают находиться в двух центрах временного размещения, а также у родственников и знакомых.

Бюро здравоохранения Гонконга приняло решение, в соответствии с которым все пострадавшие, в том числе госпитализированные в государственные больницы, на протяжении процесса лечения и реабилитации полностью освобождаются от оплаты медицинских услуг.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тысяч человек. Пожар стал сильнейшим за последние 17 лет.

Ранее стало известно, что мужчина чудом смог спастись с 16-го этажа во время пожара в жилом комплексе в Гонконге.

