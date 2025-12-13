На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минфин ответил на идею расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок

Минфин: расширение семейной ипотеки на всю вторичку приведет к росту цен
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Распространение семейной ипотеки на вторичный рынок жилья на всей территории РФ спровоцирует рост цен на недвижимость, это снизит доступность жилья для россиян. Это следует из ответа замминистра финансов России Ивана Чебескова на депутатский запрос, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Распространение действия программы на вторичный рынок может привести к росту объема выдачи льготных ипотечных кредитов, а, следовательно, к повышению спроса», — говорится в документе.

Именно повышение спроса вызовет рост цен на недвижимость.

Кроме того, в Минфине добавили, для этой меры потребуется выделение дополнительных средств из федерального бюджета, источники покрытия которых при этом не определены.

В министерстве пояснили, что на ипотечном рынке появились значительные диспропорции, когда существенная доля ипотечных кредитов выдается за счет льготных программ (более 90% на первичном рынке жилья), а доля выдачи ипотека в рамках льготной программы «семейная ипотека» составляет более 88% от объема выдачи льготных ипотечных кредитов.

Ранее стало известно, что будет с ценами на квартиры в Москве в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами