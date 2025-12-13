Минфин ответил на идею расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок

Минфин: расширение семейной ипотеки на всю вторичку приведет к росту цен

Распространение семейной ипотеки на вторичный рынок жилья на всей территории РФ спровоцирует рост цен на недвижимость, это снизит доступность жилья для россиян. Это следует из ответа замминистра финансов России Ивана Чебескова на депутатский запрос, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Распространение действия программы на вторичный рынок может привести к росту объема выдачи льготных ипотечных кредитов, а, следовательно, к повышению спроса», — говорится в документе.

Именно повышение спроса вызовет рост цен на недвижимость.

Кроме того, в Минфине добавили, для этой меры потребуется выделение дополнительных средств из федерального бюджета, источники покрытия которых при этом не определены.

В министерстве пояснили, что на ипотечном рынке появились значительные диспропорции, когда существенная доля ипотечных кредитов выдается за счет льготных программ (более 90% на первичном рынке жилья), а доля выдачи ипотека в рамках льготной программы «семейная ипотека» составляет более 88% от объема выдачи льготных ипотечных кредитов.

