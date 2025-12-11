Стало известно, что делал в Европе задержанный в Польше российский архитектор

Задержанный в Польше по запросу Киева Бутягин читал в Европе лекции о Помпеях

Археолог Эрмитажа Александр Бутягин, которого задержали в Польше по запросу Украины, читал во время тура по Европе лекции о Помпеях. Об этом сообщается в Telegram-канале ученого.

«Отправляюсь в короткий евротур с рассказом о Помпеях, надеюсь везде успеть», — написал Бутягин 30 ноября.

В опубликованной им афише указано, что 1 декабря планировалось выступление в Праге, 2 декабря — в Амстердаме, 4 декабря — в Варшаве, а 5 декабря — в Белграде.

До этого в польской прокуратуре сообщили, что на Украине, которая добивается экстрадиции археолога, Бутягину может грозить до 10 лет лишения свободы.

На прошлой неделе в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России предупредили Польшу о последствиях в связи с арестом ученого Бутягина.