Молодой водитель устроил дрифт на «Мемориале Славы» в Приангарье и попал на видео

В Приангарье водитель устроил дрифт на «Мемориале Славы» и попал на видео
Молодой человек на красных «Жигулях» проехал по территории «Мемориала Славы» в городе Зима Иркутской области, сообщает Telegram-канал МВД по региону.

«Молодой человек, не имея водительского удостоверения, воспользовался найденными ключами от автомобиля своего отца и решил прокатить своих друзей. Компания на «Жигулях» приехала в Парк Победы, после чего горе-водитель заехал на территорию «Мемориала Славы», где и был запечатлен на камеру видеонаблюдения», — сообщили в ведомстве.

Судя по кадрам, водитель устроил дрифт на площадке перед монументом.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в столице водитель BMW золотистого цвета устроил дрифт на мосту, закрытом для движения автомобилей.

«На улице Мосфильмовской дрифтер ровно в полночь устроил заезд на еще не открытом мосту. Жители со дня на день ждали открытия, но водитель на BMW решил стать первым», — отмечается в сообщении.

Водитель дрифтовал на протяжении нескольких часов после полуночи. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль в заносе ездит кругами на проезжей части дороги, слышен громкий рев мотора.

Ранее в Воронежской области легковушку с человеком в салоне разорвало в момент ДТП.

