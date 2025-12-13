На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ЗАЭС рассказали о результатах ремонтной кампании

РИА: на Запорожской АЭС успешно завершили ремонтную кампанию
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ремонтная кампания на Запорожской АЭС, которая длилась в течение 2025 года, завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу атомной станции.

По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, ремонтные работы на станции необходимы также для подготовки энергоблоков в режим генерации. Помимо этого, ремонтная кампания обеспечивает подготовку ЗАЭС к будущему пуску, включая оценку ресурса оборудования для продления сроков эксплуатации, уточнил он.

18 октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. В ноябре в «Росатоме» заявили о стабилизации ситуации с электроснабжением на ЗАЭС стабилизировалась. Однако вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что такой ситуации, как на ЗАЭС, не было за все время работы атомных станций.

