Школьница вскрыла домашний сейф и отдала курьеру 1,8 млн рублей

В Челябинске возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала девятиклассница, девочка передала аферистам все накопления родителей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с несовершеннолетней по видом сотрудников магазина цветов и выманили у нее смс-код. Затем ей позвонили якобы сотрудники портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга. Они сообщили о взломе ее личного кабинета и использовании данных для «пособничества недружественной стране».

Угрожая школьнице уголовным делом, аферисты заставили ее вскрыть домашний сейф. Найденные наличные в сумме 1,8 млн рублей старшеклассница передала прибывшему курьеру под предлогом отправки «сестре в Екатеринбург» для проверки на «законность». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого аферисты выманили у башкирского старшеклассника все накопления родителей, сначала они заставили подростка провести дома обыск в поисках наличных, а затем вскрыть сейф. 16-летний юноша отдал мошенникам 12,5 млн рублей.

Ранее уфимец лишился 15 млн рублей, пытаясь заработать онлайн.