Во Франции задержали двух членов SOS Donbass по делу о шпионаже

Франция задержала членов SOS Donbass по подозрению в шпионаже в пользу России

Спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, включая гражданку России, по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает издание Parisien.

По информации издания, 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. были арестованы 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Им предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

Французские власти утверждают, что подозреваемые «были завербованы российскими спецслужбами и якобы работали под видом гуманитарной деятельности во Франции».

Оба задержанных отрицают предъявленные обвинения. Гражданка России Анна Новикова ранее сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер. Также сообщается о задержании третьего подозреваемого — россиянина Вячеслава П., который заключен под стражу.

Позднее стало известно о задержании еще одного члена SOS Donbass — 58-летнего француза Бернара Ф., который был отпущен под судебный надзор с запретом заниматься деятельностью, связанной с Россией.

