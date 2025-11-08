На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутаты «Альтернативы для Германии» ФРГ обвинили друг друга в работе на Россию

SZ: соратники обвинили депутатов «Альтернативы для Германии» в работе на Россию
Global Look Press

В немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» обострились разногласия после оглашения планов поездки депутатов этой партии на симпозиум в формате «БРИКС – Европа». Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

«В рабочей группе по внешней политике поездка в Россию вызвала оживленную полемику», — рассказали немецкие журналисты.

В Сочи планируют отправиться депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре, председатель саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, депутат бундестага Райнер Ротфусс, а также депутат Европарламента Ханс Нойхофф.

В настоящее время в руководстве «АдГ» наблюдается раскол из-за отношений с Россией. В частности, разных позиций придерживаются ее сопредседатели Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.

До этого издание Der Spiegel писало, что немецкие чиновники обвинили партию АдГ в шпионаже в пользу России.

Председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп отмечал, что АдГ «систематически и очень подробно интересуется вопросами, касающимися военного потенциала бундесвера». Такое развитие событий может свидетельствовать о том, что «Альтернатива для Германии» собирает чувствительную информацию, ценную для иностранных государств, «прежде всего для России», считает он.

Ранее сообщалось, что «Альтернатива для Германии» (АдГ) удерживает первое место в рейтинге популярности среди политических сил ФРГ на протяжении двух месяцев.

