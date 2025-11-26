Во Франции подтвердили задержание россиянки

Посольство России подтверждает задержание россиянки во Франции по делу гуманитарной ассоциации SOS Donbass. Об этом сообщил ТАСС в диппредставительстве.

В посольстве заверили, что с самого начала развития ситуации следят за ситуацией и находятся в контакте с семьей задержанной, в том числе по вопросу оказания судебной защиты.

До настоящего времени Париж не информировал дипломатов об аресте и его причинах, завили в дипмиссии.

Издание Parisien сообщило, что спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, включая гражданку России, по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

По информации издания, 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. были арестованы 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Им предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

Ранее депутаты «Альтернативы для Германии» ФРГ обвинили друг друга в работе на Россию.