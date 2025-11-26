На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции подтвердили задержание россиянки

Посольство подтвердило задержание россиянки по делу SOS Donbass во Франции
true
true
true
close
Shutterstock

Посольство России подтверждает задержание россиянки во Франции по делу гуманитарной ассоциации SOS Donbass. Об этом сообщил ТАСС в диппредставительстве.

В посольстве заверили, что с самого начала развития ситуации следят за ситуацией и находятся в контакте с семьей задержанной, в том числе по вопросу оказания судебной защиты.

До настоящего времени Париж не информировал дипломатов об аресте и его причинах, завили в дипмиссии.

Издание Parisien сообщило, что спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, включая гражданку России, по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

По информации издания, 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. были арестованы 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Им предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

Ранее депутаты «Альтернативы для Германии» ФРГ обвинили друг друга в работе на Россию.

