Россияне могут получить около 20 тыс. руб. за больничный после увольнения

Балынин: ряд россиян получат около 20 тыс. руб. за больничный после увольнения
H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые уволившиеся россияне могут получить около 20 тыс. рублей по больничному уже после расторжения договора с работодателем, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Граждане, заболевшие в течение 30 дней после увольнения, сохраняют право на пособие по временной нетрудоспособности. Такая выплата предусмотрена системой обязательного социального страхования и оформляется даже при отсутствии нового места работы. В этом случае размер пособия рассчитывается исходя из среднедневного заработка за два предыдущих календарных года. Формула фиксированная: среднедневной заработок умножается на 60%, и страховой стаж значения не имеет. Первые три дня нетрудоспособности оплачивает бывший работодатель, остальные — Социальный фонд России. Пособие облагается НДФЛ», — отметил Балынин.

Экономист привел пример расчета. Если гражданин зарабатывал по 85 тыс. рублей ежемесячно в 2023 году и по 90 тыс. рублей — в 2024-м, уволился 5 декабря 2025 года и заболел 10 декабря, то он сохраняет право на выплату: 30-дневный период со дня увольнения еще не истек.

По словам Балынина, расчет выглядит следующим образом:
— заработок за два года составил 2,1 млн рублей;
— среднедневной показатель — 2 876,71 рубля;
— дневной размер пособия с учетом 60% — 1 726,03 рубля.

Балынин уточнил, что при болезни, к примеру, в течение 12 дней общая сумма выплаты составит 20 712 рублей. Из них около 5,2 тыс. рублей (за первые три дня) перечислит бывший работодатель, оставшуюся часть — около 15,5 тыс. рублей — Социальный фонд, сказал экономист. Обе выплаты начисляются за вычетом НДФЛ, заключил Балынин.

Ранее пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах при увольнении в декабре.

