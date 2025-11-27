На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал, у кого из россиян с 1 января вырастут выплаты по больничным

Юрист Меркулов: у некоторых работников изменится расчет выплат по больничным
Александр Кряжев/РИА Новости

С января 2026 года у некоторых россиян изменится порядок начисления больничных, заявил «Прайму» кандидат юридических наук, директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов.

Он отметил, что в новом году предельная величина для исчисления страховых взносов для каждого физлица составит 2 979 000 руб. От этой суммы будут зависеть выплаты по больничным листам.

По словам эксперта, изменения почувствуют в первую очередь те, кто в 2024 году получал в месяц в среднем более 180 тыс. руб., а в 2025-м — 230 тыс. руб.

«Категории высокооплачиваемых сотрудников получат прибавку до 1 150 рублей за каждый больничный день (5 673 руб. в 2025 году и 6 827 руб. в 2026 году)», — пояснил Меркулов.

Он добавил, что россияне с меньшим среднемесячным доходом разницы не ощутят. Соцфонд гарантирует им 6 827 руб. за больничный день.

«Начисление выплат производится индивидуально каждому работнику: берется среднедневной заработок за два предшествующих календарных года, умноженный на коэффициент стажа и количество дней больничного», — сказал юрист.

До этого стало известно, что с 1 января 2026 года в России повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 27 093 руб. На зарплатах это отразится только если человек на полной ставке получает меньше этой суммы, однако это изменение приведет к повышению пособия по нетрудоспособности, беременности и родам.

Ранее россиянам посоветовали не работать во время больничного.

