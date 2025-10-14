На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшему омскому чиновнику грозит 11 лет за коррупцию и срыв госконтрактов

Прокуратура запросила 11 лет колонии для экс-замминистра Омской области
true
true
true
close
Shutterstock

В Омске прокуратура потребовала назначить 11 лет лишения свободы и штраф в размере 30 млн руб. бывшему заместителю министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, обвиняемому в получении взяток и халатности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, чиновник не исполнил обязанности по контролю за реализацией госконтрактов, что привело к срыву сроков проектирования и строительства четырех школ и трех детских садов в разных районах области.

Кроме того, с июля 2020 по декабрь 2021 года обвиняемый, как установили следователи, получил от предпринимателя взятки на общую сумму 1,9 млн руб. за содействие в заключении контрактов и оплате работ. В мае 2021 года он, по данным прокуратуры, взял еще 200 тыс. руб. за помощь в решении вопроса о непредъявлении иска на сумму свыше 35 млн рублей.

Вместе с бывшим чиновником на скамье подсудимых находится предприниматель, обвиняемый в даче взяток. Оба свою вину не признали. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

Гособвинитель попросил назначить предпринимателю 9 лет колонии строгого режима и штраф 19 млн рублей, а также лишить его права заниматься определенной деятельностью на 5 лет. Суду также предложено конфисковать имущество обвиняемых на сумму свыше 30 млн рублей.

Следующее заседание, на котором выступит сторона защиты, назначено на 11 ноября.

Ранее обвиняемый во взяточничестве генерал Кузнецов написал письмо Путину.

