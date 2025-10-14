Бывшему омскому чиновнику грозит 11 лет за коррупцию и срыв госконтрактов

В Омске прокуратура потребовала назначить 11 лет лишения свободы и штраф в размере 30 млн руб. бывшему заместителю министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, обвиняемому в получении взяток и халатности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, чиновник не исполнил обязанности по контролю за реализацией госконтрактов, что привело к срыву сроков проектирования и строительства четырех школ и трех детских садов в разных районах области.

Кроме того, с июля 2020 по декабрь 2021 года обвиняемый, как установили следователи, получил от предпринимателя взятки на общую сумму 1,9 млн руб. за содействие в заключении контрактов и оплате работ. В мае 2021 года он, по данным прокуратуры, взял еще 200 тыс. руб. за помощь в решении вопроса о непредъявлении иска на сумму свыше 35 млн рублей.

Вместе с бывшим чиновником на скамье подсудимых находится предприниматель, обвиняемый в даче взяток. Оба свою вину не признали. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

Гособвинитель попросил назначить предпринимателю 9 лет колонии строгого режима и штраф 19 млн рублей, а также лишить его права заниматься определенной деятельностью на 5 лет. Суду также предложено конфисковать имущество обвиняемых на сумму свыше 30 млн рублей.

Следующее заседание, на котором выступит сторона защиты, назначено на 11 ноября.

