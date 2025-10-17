Бывшему нижегородскому мэру отказали в УДО

Куйбышевский районный суд Омска отказал бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в досрочном освобождении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Политик в 2019 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за взятку, похищение человека и пособничество в превышении полномочий. Также его приговорили к выплате штрафа в размере 460,8 млн руб.

В 2004 году сотрудники полиции увезли в лес и допросили с пристрастием Александра Новоселова, чтобы получить от него информацию о заказчиках покушения уже на Сорокина. В 2013 году Сорокин получил некоторую «услугу имущественного характера», а в 2019 году его знакомый Мансур Садеков попытался передать взятку в размере 30 млн руб. руководству ЗАО «Вектрон», чтобы та не оспаривала победу в аукционе фирмы «Инградстрой».

В октябре 2024 года прокуратура потребовала взыскать свыше 1 млрд рублей с Олега Сорокина и его бывшей жены Элады Нагорной. Предположительно, женщина получила 60% акций ООО «Старт-Строй» коррупционным путем.

Ранее прокуратура запросила 11 лет колонии для экс-замминистра Омской области за срыв госконтрактов.