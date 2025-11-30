На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девочка из Тюменской области сломала позвоночник, выпав из окна в школе

72.ru: в Тобольске девочка сломала позвоночник, выпав из окна в школе
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Тобольске 12-летняя девочка выпала из окна в школе и получила перелом позвоночника. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел 20 ноября в школе №9. Девочка выпала из окна второго этажа учебного заведения. В результате она получила серьезные травмы, включая перелом позвоночника.

Бригада медиков госпитализировала пострадавшую в профильное отделение медицинского учреждения. Состояние ребенка оценивается как средне тяжелое.

По словам сверстников, девочка в течение года подвергалась буллингу со стороны сверстников из-за внешности, а также вела себя «странно». Кроме того, дома ребенка ругали родители — что именно было причиной семейных ссор, не уточняется.

Ранее девятилетняя девочка выпала из окна в Москве.

