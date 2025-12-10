«Ошибаются все»: блогерша Карпова — о наказании для мужчины, схватившем ее за ягодицы

Неизвестный мужчина схватил за ягодицы блогершу Ксению Карпову, пока она снимала видеоролик в метро Москвы. Девушка рассказала «Газете.Ru», что обратилась в полицию, где к ней отнеслись с пониманием. Виновного уже нашли, но жертве не показывают.

«Я прямо сейчас снова еду в полицию, но уже со свидетельницей. Парня нашли сразу, но мне пока не говорят ни его имя, ни показывают его фото. Рекомендовали немного подождать. Он должен сегодня после меня прийти в участок. Посмотрим, что будет. В полиции меня сразу поддержали. Я была очень удивлена, но абсолютно все оказались приятными и вежливыми людьми. Во всем помогли, везде сопровождали. Просидела я там долго, но что поделать — очередь. И это действительно нужно именно мне. Когда мое время пришло, мне во всем помогли: собрали все материалы, очень подробно все зафиксировали. Мне также помогли правильно написать заявление, чтобы делом точно занялись. Мой инспектор тоже девушка — сами понимаете, с каким пониманием она отреагировала», — сказала она.

Карпова отметила, что не собирается «портить жизнь» молодому человеку — ей будет достаточно извинений, чтобы закрыть дело. По словам девушки, она хочет с помощью огласки показать мужчинам, что так поступать нельзя.

«Наказание? Мне оно не нужно. Мне важно, чтобы до него дошло: позволять себе такое нельзя. Мне будет достаточно извинений, и на этом можно закрыть дело. Хотя, опять же, посмотрим. Возможно, эта маленькая оплошность с его стороны приведет к более серьезным последствиям. В общем, ждем нашей встречи. Жизнь никому портить я не собираюсь. Ошибки совершают все. Вообще, довести это дело до конца меня мотивирует то, что я блогер, лидер мнений и несу ответственность за то, что осветила эту историю. И, конечно, теперь я должна завершить ее, чтобы это стало уроком для многих таких «героев», и чтобы девочки не боялись идти в полицию. Бывают ситуации и гораздо хуже. И раз уж со мной это произошло, раз уж засняла, раз уж у меня есть аудитория — значит, об этом стоит говорить», — добавила она.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что прохожий схватил Карпову за ягодицы, пока она снимала видео в московском метро. Убежав, он прокричал: «В полицию пойдешь?». После этого блогерша выложила видеоролик в соцсети и написала заявление в полицию.

В конце июня появились сообщения о массовых домогательствах к девушкам на улицах Москвы. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали. Один из мужчин в октябре был приговорен к 1,5 года лишения свободы.

Ранее мужчину, пнувшего девушку в Москве за отказ в знакомстве, отправили в тюрьму.