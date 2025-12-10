На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный мужчина заснул в вагоне метро и напал на незнакомцев, которые его разбудили

Пассажир заснул в вагоне московского метро и напал на незнакомцев, которые его разбудили. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
 
Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Авиамоторная» до станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии. Трое пассажиров заметили спящего мужчину и решили его разбудить.

Проснувшись, он начал вести себя агрессивно, устроил драку, разбил стеклянную бутылку о поручень и попытался ранить одного из участников конфликта осколком.

Очевидцы сообщили о драке машинисту, который передал информацию правоохранителям. Хулигана, уже имеющего судимости, задержали на следующей станции и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Задержанный находится под арестом. Также на него составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее 18-летний юноша поджег незнакомца в пустом вагоне метро и поплатился.

