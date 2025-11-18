Из США депортировали полсотни украинцев

Из США депортировали ряд граждан Украины. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает Telegram-канал издания издание «Страна.ua».

По его словам, во вторник, 18 ноября, через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей из Соединенных Штатов было возвращено 50 украинцев.

«Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение», — сказал Демченко.

Также он отметил, что украинская сторона получала от американских властей информацию о намерениях США депортировать выходцев с Украины без гражданства Соединенных Штатов.

Демченко добавил, что причины принудительного выдворения украинских граждан сейчас выясняются.

14 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать «множество» украинцев на родину. По информации издания, уже известно о планах Соединенных Штатов выслать 80 граждан Украины «в связи с нарушениями законов», при этом в 2024 году были депортированы 54 украинца.

Прямого авиасообщения между США и Украиной нет. Предполагается, что некоторые из 80 человек будут вывезены военными рейсами на Украину и в Польшу.

Ранее администрация Трампа разработала план депортации 200 тысяч украинцев.