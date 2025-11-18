На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Из США депортировали полсотни украинцев

Спикер Госпогранслужбы Украины Демченко: из США депортировали 50 украинцев
true
true
true
close
Rod Lamkey/Global Look Press

Из США депортировали ряд граждан Украины. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает Telegram-канал издания издание «Страна.ua».

По его словам, во вторник, 18 ноября, через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей из Соединенных Штатов было возвращено 50 украинцев.

«Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение», — сказал Демченко.

Также он отметил, что украинская сторона получала от американских властей информацию о намерениях США депортировать выходцев с Украины без гражданства Соединенных Штатов.

Демченко добавил, что причины принудительного выдворения украинских граждан сейчас выясняются.

14 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать «множество» украинцев на родину. По информации издания, уже известно о планах Соединенных Штатов выслать 80 граждан Украины «в связи с нарушениями законов», при этом в 2024 году были депортированы 54 украинца.

Прямого авиасообщения между США и Украиной нет. Предполагается, что некоторые из 80 человек будут вывезены военными рейсами на Украину и в Польшу.

Ранее администрация Трампа разработала план депортации 200 тысяч украинцев.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами