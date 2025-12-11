В Петербурге под землю провалились несколько машин из-за прорыва трубы

ТАСС: в Петербурге под асфальт ушли четыре авто, двое жителей получили ожоги

Четыре легковых автомобиля провалились под асфальт из-за прорыва трубы с горячей водой в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Инцидент произошел по адресу улица Маршала Казакова, дом 12/2. Из-за разлива кипятка два человека получили ожоги. Одному медики оказали помощь на месте, второй был доставлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отметили, что компания несет страховую ответственность и при подтверждении ущерба владельцы машин смогут получить компенсацию. Там добавили, что на ремонт поврежденного трубопровода уйдет около суток.

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку по факту происшествия и устанавливает все обстоятельства инцидента.

По данным СМИ, пострадала девятилетняя девочка. Она хотела снять видео на месте прорыва трубы и обварила ноги. При этом первым пострадавшим стал 70-летний мужчина. Отмечалось, что из-за аварии трамваи №56 и №60 следуют по измененным маршрутам.

Ранее в Уфе лифт со школьниками рухнул в шахту и пробил трубу с кипятком.