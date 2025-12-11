Число пострадавших в результате разлива кипятка в Петербурге выросло до двух

78: при прорыве трубы с кипятком в Санкт-Петербурге пострадали два человека

Число пострадавших в результате прорыва трубы с кипятком на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге выросло до двух. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«По информации 78, пострадала 9-летняя девочка. Предварительно, она хотела снять видео на месте прорыва и обварила ноги. С девочкой были две подруги, они не пострадали, — говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в «Теплосети», разорвало трубу диаметром 800 мм. Сейчас специалисты проводят отключение тепломагистрали. Ремонт планируют закончить в течение суток, заключает канал.

Прокуратура Кировского района Северной столицы устанавливает причины и обстоятельства инцидента, рассказали в пресс-службе ведомства. В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ, а также действиям ответственных должностных лиц.

О происшествии сообщалось 11 декабря. По данным Telegram-канала 78, первым пострадавшим стал 70-летний мужчина. Из-за аварии трамваи №56 и №60 следуют по измененным маршрутам.

Ранее в Уфе лифт со школьниками рухнул в шахту и пробил трубу с кипятком.