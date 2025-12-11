На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области избрали меру пресечения еще одному чиновнику по делу о взятках

Главу аппарата администрации Старооскольского округа отправили под домашний арест
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд отправил под домашний арест руководителя аппарата администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Данное решение принято в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что глава аппарата будет находиться под домашним арестом два месяца.

Накануне суд заключил под стражу бывшего главу Старооскольского округа, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник будет находиться в СИЗО два месяца.

По данным следствия, в декабре прошлого года экс-глава округа получил от директора коммерческой организации взятку в размере 1 млн рублей. Средства были переданы через посредников. При этом получатель взятки, занимая должность главы администрации городского округа, должен был совершить определенные действия в интересах данной коммерческой организации.

Вместе с бывшим главой округа по делу проходят сотрудники администраций Старооскольского городского округа и Шебекинского муниципального района. По версии следствия, заместитель главы Старооскольского городского округа, замруководителя Шебекинского муниципального округа и руководитель аппарата администрации Старооскольского округа стали посредниками в получении взятки.

Ранее дело обвиняемого в мошенничестве экс-заместителя губернатора Челябинской области передали в суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами