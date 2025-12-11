В Белгородской области избрали меру пресечения еще одному чиновнику по делу о взятках

Суд отправил под домашний арест руководителя аппарата администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Данное решение принято в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что глава аппарата будет находиться под домашним арестом два месяца.

Накануне суд заключил под стражу бывшего главу Старооскольского округа, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник будет находиться в СИЗО два месяца.

По данным следствия, в декабре прошлого года экс-глава округа получил от директора коммерческой организации взятку в размере 1 млн рублей. Средства были переданы через посредников. При этом получатель взятки, занимая должность главы администрации городского округа, должен был совершить определенные действия в интересах данной коммерческой организации.

Вместе с бывшим главой округа по делу проходят сотрудники администраций Старооскольского городского округа и Шебекинского муниципального района. По версии следствия, заместитель главы Старооскольского городского округа, замруководителя Шебекинского муниципального округа и руководитель аппарата администрации Старооскольского округа стали посредниками в получении взятки.

