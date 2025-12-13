На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конор Макгрегор женился спустя 17 лет отношений

В Ватикане Конор Макгрегор женился на Ди Девлин спустя 17 лет отношений
Global Look Press

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) 37-летний Конор Макгрегор женился на своей 38-летней подруге Ди Девлин. Об этом сообщает Super.ru.

Церемония бракосочетания прошла в одной из старейших церквей Ватикана 12 декабря и была скромной и небольшой.

Макгрегор и 38-летняя Девлин имеют четверых детей. Пара познакомилась в 2008 году в ночном клубе. По словам бойца, они сразу нашли общие темы для разговора. Девлин рассказывала, что ее в первую очередь впечатлила профессия Макгрегора. В 2020 году Макгрегор сделал предложение Девлин.

Последним боем 37-летнего бойца стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

При этом во время отношений с Девлин Макгрегора дважды обвиняли в изнасилованиях. 22 ноября 2024 года Макгрегора признали виновным в деле об изнасиловании. Боец и его друга Джеймса Лоуренса обвиняли в том, что они подвергли насилию знакомую Никиту Ни Лаймхин в 2018 году. 15 июня 2023 года издание TMZ сообщило, что Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» 9 июня.

Ранее появилась информация, что Макгрегор хочет подраться с Исламом Махачевым.

