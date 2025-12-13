Группировка «Север» Вооруженных Сил России (ВС РФ) ликвидировала под Волчанском Харьковской области подразделение наемников из Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В ходе освобождения города Волчанска бойцам группировки «Север», помимо бригад ВСУ, противостояли подразделения иностранных наемников из Латинской Америки,» — рассказал собеседник агентства.

2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Также бойцы нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Вильча в Харьковской области. Позднее стало известно, что ВСУ потеряли более 23 тыс. военнослужащих в ходе боестолкновений под Волчанском — всего за 18 месяцев боев украинские силы лишились 46% личного состава.

11 декабря российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области — Лиман.

Ранее в Минобороны назвали потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».