Крупнейший модный дом зарегистрировал два товарных знака в России

Модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России
Fendi

Принадлежащий транснациональной компании LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) модный дом Fendi зарегистрировал в России два товарных знака. Об этом сообщает ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы 29 ноября 2024 года из Италии. Среди зарегистрированных знаков оказалось название Baguette Roma и изображение с повторяющимся логотипом компании.

Холдинг LVMH объявил об уходе из России 7 марта 2022 года.

До этого дом моды Chanel, покинувший российский рынок, зарегистрировал три товарных знака в Роспатенте.

В ноябре американская корпорация Google подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака бренда своего смартфона Google Pixel. Он регистрируется по 9-му классу МКТУ — смарт-часы, беспроводное устройство связи, операционные системы, мобильные телефоны, телефонные гарнитуры и батареи.

Ранее Marvel продлила действие двух товарных знаков в России.

