В Белгородской области чиновников двух округов заподозрили в посредничестве во взятке

СК: в Белгородской области возбуждено дело о посредничестве в получении взятки

В отношении сотрудников администраций Старооскольского городского округа и Шебекинского муниципального района Белгородской области возбудили дело о посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, в декабре 2024 года директор коммерческой организации передал одному из фигурантов дела более 1 млн рублей, которые позже получила заместитель главы администрации Старооскольского городского округа. Она передала эти средства замглавы Шебекинского муниципального округа.

Впоследствии замглавы отдал деньги руководителю аппарата администрации Старооскольского округа для непосредственной передачи главе администрации.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — говорится в сообщении.

8 декабря бывший глава Старооскольского городского округа в Белгородской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в декабре прошлого года экс-чиновник получил от директора коммерческой организации взятку в размере 1 млн рублей.

Ранее дело обвиняемого в мошенничестве экс-заместителя губернатора Челябинской области передали в суд.