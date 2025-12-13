Прозоров: ВСУ могли потерять около 10 тысяч наемников с начала СВО

Украина могла потерять около 10 тысяч иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции с начала 2022 года. Об этом заявил в интервью ТАСС сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, информация о количестве уничтоженных наемников закрытая на Украине. При этом на территории страны несколько иностранных легионов: легион военной разведки, легион сухопутных войск и тд.

«Их много (уничтоженных наемников — прим. ред.), но, я думаю, общая численность оценивается порядка 10 тысяч», — сказал экс-сотрудник СБУ.

Прозоров также рассказал, что большая часть уничтоженных российскими войсками иностранных наемников ВСУ были гражданами Польши и Грузии.

До этого сообщалось, что ВСУ отправили в район Купянска Харьковской области 300 наемников из Бразилии. Подразделений попало под удары российских авиабомб ФАБ-500.

Ранее CМИ сообщили о массовом бегстве иностранных наемников ВСУ.